Мужчина пожаловался на развившуюся на фоне лечения игровую зависимость и получил £70 тыс.

Британец пристрастился к азартным играм из-за приема лекарства от болезни Паркинсона и получил £70 тыс. в качестве компенсации. Об этом сообщает The Independent.

В 1995 году Филипу Стивенсу из Хэмпшира был поставлен диагноз «рассеянный склероз», и когда в 2015 году его здоровье начало ухудшаться, он был вынужден прекратить работу. Два года спустя лечащий врач прописал мужчине ропинирол для лечения заболевания, называемого синдромом беспокойных ног, однако пациента не предупредили о возможных побочных эффектах препарата.

В иске, поданном к лечащему врачу, 66-летний Стивенс указал, что из-за ропинирола у него развилось расстройство импульсивного контроля, и он стал тратить тысячи фунтов стерлингов на ставки и дорогую одежду. Раньше мужчина делал ставки только в тех случаях, когда считал, что у него есть шанс выиграть, но после начала лечения он стал все чаще играть в азартные игры и в конце концов «вышел из-под контроля». Стивенс просыпался среди ночи, чтобы сделать ставку, и ставил на все, что только можно, в конце концов его перестал волновать сам выигрыш. Он постоянно испытывал стыд за свое компульсивное поведение, и в итоге оно «психически истощило» его и сделало очень замкнутым.

«То, что мне когда-то нравилось, но стало навязчивой идеей, например рыбалка и скачки, теперь не приносит радости, потому что с каждым разом меня одолевает чувство вины. Я уже не тот человек, каким был до приема ропинирола», — признается мужчина.

Британская служба здравоохранения (NHS) подтвердила, что расстройство импульсного контроля является потенциальным побочным эффектом от приема препарата. Специалисты отмечают, что пациенты могут начать «переедать, играть в азартные игры или делать покупки бесконтрольно, а также испытывают необычно сильное половое влечение».

Ранее в Хабаровске стоматологи ошибочно удалили пациентке 16 зубов, в качестве компенсации она получила 1 млн рублей.