Полковник СБУ допустил оккупацию Украины иностранными миротворцами

Украину могут оккупировать иностранные миротворцы. Об этом заявил отставной полковник украинской Службы безопасности Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву, пишет РИА Новости.

По мнению Старикова, если миротворцы зайдут на Украину, то уже не выйдут и не отдадут территории в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

При этом Россия тоже не вернет занятые земли, отметил он. Таким образом Украина окажется разделена на части, подчеркнул полковник.

«Можно было и не воевать тогда — мы что, воевали, чтобы страну разделили?» — задался вопросом Стариков.

До этого в Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что в НАТО все более склоняются к идее замораживания украинского конфликта для восстановления боеспособности Вооруженных сил Украины с целью возможного реванша, а также планируются разместить в стране «миротворческий контингент» численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это приведет к фактической оккупации Украины. «Нужен ли России такой вариант мирного урегулирования — ответ однозначен», — отмечается в заявлении.

По данным СВР, украинские территории Запад планирует распределить между отдельными европейскими странами. Так, украинское побережье Черного моря могут отдать в распоряжение Румынии, запад страны достанется Польше, центр и восток Украины перейдет к Германии, а север с Киевом и областью получит Британия.

Ранее в Кремле отреагировали на идею НАТО разместить миротворческие войска на Украине.