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В России проиндексируют оптовые цены на газ

Оптовые цены на газ для населения в РФ проиндексируют на 10,3% с июля 2025 года

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Reuters

С 1 июля 2025 года оптовые цены на газ в России будут проиндексированы на 10,3%. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Индексацию цен на газ установит Федеральная антимонопольная служба (ФАС) для всех потребителей, кроме электроэнергетических компаний и ЖКХ, а также тех предприятий, на которых распространяются исключения.

ТАСС отмечает, что ФАС подготовила приказ о ценах на газ, при этом изменение оптовых цен продиктовано прогнозом социально-экономического развития РФ.

В ноябре цены на газ в Европе превысили $500 за 1 тыс. кубометров впервые с 2023 года.

Страны ЕС в начале ноября увеличили отбор газа из своих подземных хранилищ на фоне похолодания в регионе. В результате запасы снизились до 93,04% с порядка 95% в середине прошлого месяца.

Ранее Россия вырвалась в лидеры по темпам роста доли в поставках газа Европе.

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