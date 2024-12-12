Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн не готов пообещать курским переселенцам списание всех кредитов

Хинштейн: вопросы списания кредитов для курян надо решать индивидуально

close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Вопрос о списании кредитов с жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, должен решаться индивидуально. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на своей странице во «ВКонтакте».

«Что касается кредитов банковских, насколько я осведомлен, введены кредитные каникулы», — напомнил врио главы региона.

По его словам, теперь надо смотреть, каким образом дальше решать эту проблему. Хинштейн подчеркнул, что курянам и так дали отсрочку, но некоторым «хочется все и сразу».

Врио губернатора не стал обещать, что полностью добьется списания кредитов, и призвал разбираться в каждом вопросе индивидуально.

Он отметил, что если семья потеряла вообще все, тогда этот вопрос требует более детального рассмотрения.

В четверг, 12 декабря, Хинштейн, сообщил, что жилищные сертификаты переселенцам из приграничных территорий Курской области будут выдавать непрерывно до середины января.

Ранее была названа сумма ущерба от атак ВСУ на регионы России.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами