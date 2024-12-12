Хинштейн не готов пообещать курским переселенцам списание всех кредитов

Вопрос о списании кредитов с жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, должен решаться индивидуально. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на своей странице во «ВКонтакте».

«Что касается кредитов банковских, насколько я осведомлен, введены кредитные каникулы», — напомнил врио главы региона.

По его словам, теперь надо смотреть, каким образом дальше решать эту проблему. Хинштейн подчеркнул, что курянам и так дали отсрочку, но некоторым «хочется все и сразу».

Врио губернатора не стал обещать, что полностью добьется списания кредитов, и призвал разбираться в каждом вопросе индивидуально.

Он отметил, что если семья потеряла вообще все, тогда этот вопрос требует более детального рассмотрения.

В четверг, 12 декабря, Хинштейн, сообщил, что жилищные сертификаты переселенцам из приграничных территорий Курской области будут выдавать непрерывно до середины января.

Ранее была названа сумма ущерба от атак ВСУ на регионы России.