Посольство призвало россиян экономить заряд телефона из-за энергокризиса на Кубе

Российское посольство на Кубе обратилось к гражданам РФ в своем Telegram-канале и попросило сохранять спокойствие в ситуации с энергокризисом на острове.

В диппредставительстве отметили, что в стране перебои с интернетом и мобильной связью, но оперативные службы делают все возможное для скорейшего возобновления подачи электроэнергии. Точных сроков, когда это случится, нет.

«Просим находящихся здесь российских граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею, — говорится в посте.

Накануне после непредвиденной остановки ТЭЦ им. Антонио Гутьераса на Кубе была полностью прекращена подача электричества. Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес на своей странице в Х отметил, что руководство республики считает необходимым скорейшее решение этой весьма чувствительной для страны проблемы. Он поручил премьеру проинформировать жителей о чрезвычайной энергетической ситуации и сообщил, что основной причиной этих проблем стали санкции США, которые затрудняют импорт топлива и других необходимых ресурсов.

Ранее иркутский чиновник раскритиковал оставшихся без электричества людей за отсутствие печи.