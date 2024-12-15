В России появились седаны Kia по цене китайского авто

В Россию привезли новые седаны Kia Cerato по цене китайского автомобиля. Такие объявления появились на российских классифайдах.

Речь идет об обновленной Kia Cerato 2024 года выпуска. И если столичные дилеры предлагают приобрести модель за 3,2 млн рублей, то частные продавцы из Кемерово, к примеру, продают машину в топовой комплектации Luxe всего за 2,48 млн рублей. Внутри у машины — 1,6-литровый мотор на 128 л.с. и «автомат».

Kia Cerato 2024 оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 128 л.с. Автомобиль комплектуется автоматической коробкой передач.

До этого сообщалось, что сильнее всего в ноябре подорожали автомобили Zeekr 001 и Aito Seres M5 — на 8,21 млн (+7,4%) и 6,2 млн рублей (+4,6%) соответственно. У остальных моделей рост цен оказался менее 4%.

Подешевел сильнее всего кроссовер Mitsubishi Outlander — его цена снизилась на 10%, до 3,75 млн рублей. На 5-8% доступнее стали китайские кроссоверы Hongqi HS5 (4,23 млн рублей), Chery Tiggo 4 Pro в двух версиях (2,19 млн и 2,22 млн рублей) и Hongqi HS3 (4,32 млн рублей).

Ранее концерн BMW втайне вернулся в Россию.