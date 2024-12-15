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Названы астрономические явления, которые ждут Землю в первые дни 2025 года

Мощный метеорный поток и самое большое Солнце ждут землян в первые дни 2025 года

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ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CEA Paris-Saclay, image processing by J.-C. Cuillandre, E. Bertin, G. Anselmi

Начало 2025 года обещает множество ярких астрономических явлений. Уже в первую неделю января земляне смогут увидеть яркий метеорный поток Квадрантиды и Солнце максимального размера в новом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.

«Третье января – пик новогоднего звездопада Квадрантиды, наблюдаем в ночь с 3 на 4 января и до рассвета над восточным горизонтом. Ожидается до 120 метеоров в час. Четвертого января – Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году», — говорится в сообщении.

Кроме того, как уточнили специалисты планетария, 16 января произойдет противостояние Марса, когда планета подойдет к Земле на минимальное расстояние и окажется на одной линии с нашей планетой и Солнцем, создавая идеальные условия для его наблюдения.

Астрономы подчеркнули, что Квадрантиды будут одним из лучших метеорных потоков для наблюдения в 2025 году. Также условия для наблюдений будут благоприятными во время пиков Орионид в октябре и Леонид в ноябре. При этом наблюдать Лириды в апреле, Персеиды в августе, Дракониды в октябре и Геминиды в декабре будет затруднительно.

На днях международная команда ученых обнаружила молодую галактику Firefly Sparkle (Искра Светлячка), образовавшуюся всего через 600 миллионов лет после Большого взрыва. Ее масса и структура напоминают молодую версию Млечного Пути.

Ранее астрономы обнаружили неизвестный объект рядом с черной дырой.

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