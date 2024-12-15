«Какая помощь, если она сама дышать не может?» Вяльбе об инсульте четырехкратной чемпионки ОИ

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что прославленную лыжницу Раису Сметанину, которая попала в больницу после инсульта, не будут транспортировать в Москву. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«СМИ писали, что она находится в тяжелом состоянии — да, она под ИВЛ. Что еще можно сказать? Какая помощь может быть со стороны федерации, если человек даже сам дышать не может? Она женщина немолодая, и из Сыктывкара ее транспортировать не будут. Там принимают все возможные меры для ее восстановления», — заявила Вяльбе.

14 декабря представитель Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин заявил, что четырехкратная чемпионка Олимпийских игр Сметанина находится в реанимации после инсульта. Позднее президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк сообщил, что прославленная спортсменка подключена к аппарату ИВЛ. Брат спортсменки Федор Сметанин также рассказал, что у нее парализована часть тела.

Сметанина завоевала три золотые олимпийские награды в 1976 году, еще одну — в 1992. Также Сметанина является трехкратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 26 наград чемпионатов мира и Олимпиад. Она является первой спортсменкой, которой удалось завоевать медали на пяти зимних Олимпиадах подряд.

Ранее ветеран московского «Спартака» рассказал о жизни после инсульта.