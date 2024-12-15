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Моряк рассказал о крушении танкера в Керченском проливе

Матрос после аварии с танкером заявил, что членов экипажа эвакуировал вертолет

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Телеграм-канал «Mash»

Матрос Александр Марченко в разговоре с РЕН ТВ раскрыл подробности крушения танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе.

По его словам, была сильная волна. Примерно в 8:30 на танкере объявили тревогу.

«Нас начало ломать. Мы надели жилеты, ждали спасательное судно «Меркурий», – продолжил мужчина.

Он заявил, что судно несколько раз пыталось подойти к корме, но это не удавалось из-за того, что она накренилась – села на мель. В итоге у «Меркурия» получилось приблизиться.

«Начали вытягивать спасательный плот. В этот момент прилетел вертолет, и нас начали эвакуировать вертолетом», – поделился Марченко.

Он добавил, что все члены экипажа были промокшими и грязными.

Всего на танкере «Волгонефть-212» были 13 человек, одного из которых спасти не удалось.

15 декабря в акватории Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Как рассказали представители Росморречфлота, ЧП произошло из-за шторма.

По информации МЧС РФ, в результате аварии танкер «Волгонефть-212» получил повреждения и сел на мель. Второе судно также село на мель.

Сейчас сотрудники экстренных служб пытаются эвакуировать членов экипажа «Волгонефть-239».

Ранее в Профсоюзе моряков объяснили крушение танкера «Волгонефть-212».

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