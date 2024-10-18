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Политолог рассказал о роли России в усилении позиций БРИКС

Политолог Малинин: Россия находится в авангарде перехода к многополярному миру

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия никогда не стремилась к противостоянию с Западом, однако сейчас отношения РФ с западными партнерами находятся в одной из самых низших точек за всю историю, при этом со стороны Востока и глобального Юга количество контактов и уровень партнерства постоянно повышаются, что является хорошим показателем развития многополярного мироустройства. Об этом, комментируя встречу президента России Владимира Путина с представителями СМИ стран БРИКС, заявил учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин.

В беседе с «Газетой.Ru» политолог отметил, что Россия не запускала процесс перехода к многополярному миропорядку, он является естественным, но при этом она находится в его авангарде.

По его словам, предстоящий саммит БРИКС, в котором примут участие представители более чем 50 стран, 20 из которых являются руководителями государств, указывает на важную роль России в объединении.

«В этом году, когда Россия является председателем БРИКС, повестка обсуждаемых вопросов растет, а связи между членами организации укрепляются», — констатировал Алексей Малинин.

Он подчеркнул, что в рамках своего председательства Россия смогла обеспечить многообразие форматов для диалога.

Важным фактором, представляющим особый интерес в рамках развития БРИКС, эксперт назвал стремление России, так и ее партнеров создать собственную платежную систему для того, чтобы развивать расчеты в национальных валютах.

Относительно слов президента, выразившего уверенность в том, что Россия одержит победу в конфликте с Украиной, политолог отметил, что эта позиция отражает настрой большинства россиян.

«Несмотря на колоссальную поддержку ВСУ со стороны НАТО последние полгода российские войска постоянно продвигаются. И россияне не могут этого не замечать. Мы противостоим не только украинским военным, а НАТО, и делаем это достаточно эффективно», — сказал эксперт.

18 октября президент России Владимир Путин ответил на вопросы руководителей ведущих СМИ стран БРИКС. Встреча прошла в преддверии саммита объединения в Казани.

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