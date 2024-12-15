Главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов в эфире своего YouTube-канала заявил, что почти тысяча человек из бригады «Анна Киевская», часть состава которой обучалась во Франции, дезертировали с передовой.

По словам Бутусова, ответственность за этих бойцов возложили на командира бригады и сняли его с должности.

«Набили в бригаду несколько тысяч людей с улицы, <...> сказали, что это бригада, поставили туда компетентного командира, но не дали ему времени сформировать коллектив. В результате, почти тысяча людей, которых туда насильно засунули, — в 155-ю бригаду — они сразу по прибытии поехали домой», — поделился журналист.

До этого министр обороны Польши Мариуш Косиняк-Камыш заявлял, что украинцы начали испытывать усталость от войны, в то время как российские силы «удивительно быстро» захватывают новые территории.

Во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине могут начаться этой зимой.

Ранее в Польше заявили о критической ситуации для ВСУ на поле боя.