Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Грузия стала примером того, как можно избежать участи Украины и противостоять западной цветной революции. Свое мнение парламентарий выразил РИА Новости.

«Провалившийся «майдан» в Грузии — яркий пример того, что западные цветные технологии не приговор, что адский украинский сценарий и горькую участь Украины можно избежать», — сказал депутат.

Шеремет добавил, что Грузия успешно противостояла «так называемым революциям», которые на деле являются попытками госпереворота. Депутат добавил, что для этого необходимо, чтобы во главе страны находились преданные и ратующие за ее будущее государственники.

Парламентарий также отметил, что опыт свободной Грузии должен быть масштабирован, кроме того, многим странам, которые на себе испытали притеснение коллективного Запада, следует взять на вооружение тактику Грузии.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка проведения Майдана в стране провалилась. Политик подчеркнул, что стране удалось нейтрализовать насильственный ресурс, которого теперь у радикальной оппозиции нет.

Также сообщалось, что выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», экс-депутат парламента Михаил Кавелашвили был избран президентом Грузии. Он получил необходимые 200 голосов для избрания. Кавелашвили на политической арене выступает за улучшение отношений с Россией.

Ранее премьер Грузии рассказал, что помогло избежать «майдана».