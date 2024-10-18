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В Калининградской области загорелся ангар завода по производству картофеля фри

Под Калининградом произошел пожар в ангаре завода по производству картофеля фри

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Произошел пожар на заводе по производству картофеля фри в городе Черняховске Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По предварительной информации, площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. На месте работают 44 пожарника и 15 единиц техники.

По данным ТАСС, речь идет о строящемся заводе.

30 сентября на заводе «Камтэкс-Химпром» в Перми на улице Соликамская начался пожар. Возгорание началось из-за короткого замыкания насоса в градирной, в результате чего сгорели кабели на площади 40 кв. метров.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что здание крупнейшей сибирской мебельной фабрики «Три слона» сгорело в результате пожара в столице Алтайского края Барнауле. Фабрика сотрудничает со многими иностранными компаниями и поставщиками.

Ранее в московском отеле неизвестный устроил пожар в номере гостьи.

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