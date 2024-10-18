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Волгоградец помог террористам и был осужден на 10,5 лет

Жителя Волгограда осудили на 10,5 года за помощь террористической организации

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Волгограда, которого обвиняли в помощи террористической организации. Об этом сообщает инстанция в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, мужчина общался со своим родным братом, который является участником «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), но проживает на территории другого государства.

Родственник заявил о том, что организации нужна финансовая помощь. Брат отправил фигуранту разбирательства реквизиты, после чего мужчина отдал деньги сыну и матери, чтобы они пополнили электронный кошелек. Родственники выполнили все инструкции.

Мужчину признали виновным в склонении к содействию террористической деятельности. Фигуранта разбирательств осудили на 10,5 лет, три из которых он проведет в тюрьме, остальное – в колонии строгого режима.

Пока что приговор не вступил в силу и мужчина может его обжаловать.

Ранее в Москве арестовали иностранца за перевод денег террористам.

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