Футболист «Краснодара» раскрыл детали сорвавшегося перехода в «Спартак»

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о несостоявшемся переходе в московский «Спартак» летом. Футболист заявил, что он сам отказался от ухода в стан красно-белых. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Что решил «Спартак» — дело «Спартака». Я знаю, чего стою! Именно Джон Кордоба принял решение не переходить в «Спартак», а не «Спартак» принял решение не покупать меня. Я уважаю «Спартак» как клуб, благодарю за интерес. Но эта история для меня закрыта», — заявил колумбиец.

«Краснодар» продлил контракт с Кордобой 5 ноября текущего года. Теперь колумбиец будет выступать за «быков» до лета 2027 года, в то время как прежнее соглашение истекало по итогам нынешнего сезона. Летом нападающего пытались приобрести гранды Российской премьер-лиги «Зенит» и «Спартак». Санкт-петербуржцы не смогли договорить о трансферной сумме, а красно-белые, согласовав условия перехода с клубом, не удовлетворили запросы самого игрока.

В текущем сезоне на счету 31-летнего Кордобы восемь забитых мячей и четыре голевых передачи в 18 проведенных встречах.

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