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В Минздраве рассказали об уровне вакцинации от гриппа в РФ

Глава Минздрава Мурашко: уровень вакцинации от гриппа в РФ хороший

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил РИА Новости, что уровень вакцинации от гриппа в России хороший.

По его словам, вся закупленная вакцина от гриппа использована.

«В этом году хороший уровень вакцинации. Вся вакцина, которая была закуплена за счет средств государственного бюджета, использована», — поделился министр.

До этого ТАСС со ссылкой на исследование ученых в Sexually Transmitted Infections сообщало, что почти 850 млн людей в возрасте от 15 до 49 лет в мире являются носителями форм герпеса, которые передаются в основном половым путем.

Проведенный медиками анализ показал, что 376 млн человек являются носителями вируса герпеса HSV-1, а 519 млн — HSV-2. Почти 204 млн ежегодно переносят как минимум один период обострения инфекции.

Эксперты считают, что необходимо срочно разработать вакцины и программы, направленные на предотвращение распространения перечисленных форм вируса герпеса.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян.

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