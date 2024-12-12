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Палата представителей конгресса США отказалась от ленд-лиза для Украины

Палата представителей конгресса вычеркнула ленд-лиз для Украины из бюджета США

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Depositphotos

Палата представителей конгресса США вычеркнула ленд-лиз для Украины из военного бюджета США на 2025 год. Об этом сообщила посол Украины в Штатах Оксана Маркарова в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как рассказала Маркарова, пункт о ленд-лизе для Украины был в сенатском законопроекте, однако палата представителей проголосовала за документ без него.

Законопроект о военном бюджете должен будет подписать американский сенат. Закон о ленд-лизе для Украины действующий президент США Джо Байден подписал 9 мая 2022 года с целью передачи оружия Киеву без длительных юридических процедур.

В июле бывший директор ЦРУ Майк Помпео высказывал мнение, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере $500 млрд. По словам Помпео, эта программа позволит Украине «занять столько денежных средств, сколько ей будет необходимо на приобретение американского оружия.

Идея ленд-лиза для Украины не нова. Нынешние власти США уже запускали такую программу, однако ею так и не воспользовались. Украинские журналисты отмечали, что Штаты и так давали Украине оружие, причем без всякой оплаты и условий, что чисто экономически было выгоднее для Киева, чем ленд-лиз.

Ранее в Раде заявили, что США пригласят Украину в НАТО с одним условием.

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