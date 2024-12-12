В детском саду Челябинска рассказали о нападении агрессивного мужчины на воспитателя

Воспитательница и дети из челябинского детского сада №348, куда проник агрессивный мужчина, не пострадали. Об этом «Газете.Ru» сообщила заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе Надежда Пильникова. По словам женщины, задержать нападавшего помогли родители.

«Мужчина проник [на территорию детского сада], но он никому не навредил. Непонятно, что ему было нужно. Он просто был в неадекватном состоянии. Его мы не знаем. Он просто очень сильно напугал воспитателя и детей. Начал хватать за руки ее (воспитательницу. — «Газета.Ru»), и она начала звать на помощь: «Помогите!». Откликнулись родители, подбежали, скрутили и вызвали полицию, нажали тревожную кнопку. Приехала Росгвардия, потом полиция с подкреплением. Забрали его. Дети не пострадали. Воспитатель тоже телесных повреждений не получила», — сообщили в детском саду.

О том, что в Челябинске задержали мужчину за дебош в детском саду, до этого сообщал kp.ru. Инцидент произошел вечером, когда воспитательница вышла с детьми на прогулку и ждала родителей. По данным источника, 37-летний мужчина перелез через забор учреждения, начал ругаться, а затем напал на воспитательницу.

Выяснилось, что нарушитель был пьян. Полиция составила протокол за мелкое хулиганство, мужчину поместили в изолятор.

Ранее сообщалось, что мужчина с охотничьим ножом напал на людей у детсада в Нижнекамске