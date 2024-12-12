Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Абхазии выразили надежду на укрепление союзнических отношений с РФ

И. о. президента Абхазии Гунба назвал приоритетом развитие отношений с РФ

close
Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

Нынешнее абхазское руководство считает укрепление союзнических отношений с Москвой одним из приоритетных направлений своей деятельности. Об этом заявил исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба, сообщается на сайте его пресс-службы.

Политик поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем Конституции РФ, который отмечается 12 декабря. По его словам, основной закон представляет собой залог всестороннего развития страны и ее многонационального народа.

«Укрепление прочных союзнических отношений с РФ является приоритетным направлением деятельности руководства Абхазии», — говорится в обращении.

В то же время Гунба выразил Путину благодарность за помощь, которую Москва оказывает республике. В том числе это касается участия российской стороны в обеспечении безопасности Абхазии от внешних угроз.

Исполняющий обязанности президента обратил внимание, что отношения между республикой и РФ основаны на дружбе и взаимоуважении. В конце он пожелал Путину и всем российским гражданам процветания и мира.

Гунба стал исполняющим обязанности президента Абхазии в середине ноября 2024 года. Это произошло после того, как предыдущий глава республики Аслан Бжания в результате протестов ушел в отставку.

Ранее в российском парламенте призвали Абхазию перестать спекулировать на отношениях с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами