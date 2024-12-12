В Абхазии выразили надежду на укрепление союзнических отношений с РФ

Нынешнее абхазское руководство считает укрепление союзнических отношений с Москвой одним из приоритетных направлений своей деятельности. Об этом заявил исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба, сообщается на сайте его пресс-службы.

Политик поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем Конституции РФ, который отмечается 12 декабря. По его словам, основной закон представляет собой залог всестороннего развития страны и ее многонационального народа.

«Укрепление прочных союзнических отношений с РФ является приоритетным направлением деятельности руководства Абхазии», — говорится в обращении.

В то же время Гунба выразил Путину благодарность за помощь, которую Москва оказывает республике. В том числе это касается участия российской стороны в обеспечении безопасности Абхазии от внешних угроз.

Исполняющий обязанности президента обратил внимание, что отношения между республикой и РФ основаны на дружбе и взаимоуважении. В конце он пожелал Путину и всем российским гражданам процветания и мира.

Гунба стал исполняющим обязанности президента Абхазии в середине ноября 2024 года. Это произошло после того, как предыдущий глава республики Аслан Бжания в результате протестов ушел в отставку.

Ранее в российском парламенте призвали Абхазию перестать спекулировать на отношениях с РФ.