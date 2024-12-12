Зеленский: украинцы надеются на Трампа

Украинцы надеются на избранного американского президента Дональда Трампа и его команду, заявил в интервью CBN президент Украины Владимир Зеленский.

«У людей такая надежда сегодня есть на новую администрацию США, на нового президента, и люди верят в то, что он говорит», — сказал украинский лидер.

Он также прокомментировал слова Трампа о желании завершить украинский конфликт за сутки. По словам Зеленского, это значит, что новый президент США хочет как можно скорее разрешить сложившуюся ситуацию.

Вечером 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности.

После встречи с Зеленским Трамп заявил, что украинский лидер хочет мира, и добавил, что уже «работает над концепцией для прекращения нелепой войны». Однако сам Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее возможный глава ФБР США заявил о готовности провести расследование против Зеленского.