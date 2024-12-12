Мать подростка, дело которого рассорило СК и Кадырова, обратилась к Бастрыкину

Мать 14-летнего Муслима Мурдиева, из-за дела которого случился конфликт между Следственным комитетом России и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, написала обращение к руководителю СК Александру Бастрыкину. Документ цитирует Ura.ru.

«Нами было заявлено ходатайств, заявлений и жалоб более 700 раз — ни по одному нашему обращению не было принято законного решения. Только отказы в их удовлетворении», — заявила женщина, потребовав «честного расследования» дела.

По ее словам, следователь не включила в материалы дела записи с камер видеонаблюдения ТЦ «Авиапарк» и «Ходынское поле», где Мурдиев, по версии следствия, нападал на прохожих.

Кроме того, мать подростка заявила, что во время одной из драк ее сыну якобы угрожали ножом, однако правоохранители этот факт проигнорировали.

4 декабря Кадыров обвинил глав СК и МВД Бастрыкина и Владимира Колокольцева в «сидении не на своих местах» из-за уголовного дела в отношении Мурдиева. В Кремле воздержались от комментариев.

Подростка, о котором зашла речь, подозревают в нападении на прохожих в Москве в сентябре 2023 года. Следователи публиковали видео, на которых видно, как юноша с друзьями спровоцировал потасовку. Сейчас он под домашним арестом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

6 декабря за Бастрыкина вступились депутаты из Краснодара Сергей Кусмаков и Сергей Климов. Они призвали Кадырова извиниться перед главой СК.

Ранее депутат, потребовавший извинений от Кадырова, заявил, что готов лично встретиться с главой Чечни.