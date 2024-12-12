Ученые разработали спутник с большим топливным баком для межпланетных полетов

Ученые из американской компании Microcosm предложили проект спутника под названием Hummingbird (Колибри), который способен стать экономичным и многофункциональным инструментом для межпланетных исследований. Об этом сообщает портал Universe Today (UT).

Ключевой особенностью Hummingbird является его мощная двигательная система с большим топливным баком. Спутник работает на гидразине и в полностью заправленном состоянии весит около 80 кг.

У «Колибри» достаточно «мощности», чтобы достигнуть орбитальной скорости около 3,5 км/с. Этого необходимо для достижения труднодоступных объектов, таких как некоторые околоземные астероиды. Однако он мог бы добраться и до других, более крупных объектов, таких как Марс или даже Венера.

Hummingbird также способен перевозить полезную нагрузку, например, телескоп или модули CubeSat для сбора и анализа данных. Проект пока не получил дальнейшего финансирования, однако его концепция может вдохновить создание аналогичных систем в будущем.

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