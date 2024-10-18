В РАН оценили опасность всплеска заболеваемости пневмонией в России

Ситуация с распространением пневмонии в нескольких регионах России не является экстраординарной. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

По его словам, сложившаяся ситуация может быть вызвана совокупностью факторов.

«Подъемы заболеваемости идут, но она вызывается самыми разными агентами. Возможно, стечение факторов — погодных или еще каких — дало такой эффект. Прогнозировать это практически невозможно. Имеет значение только то, что несет угрозу массового распространения», — отметил Чумаков.

Однако он добавил, что это «сезонная история».

18 октября сообщалось, что минимум в 16 регионах России зарегистрировали всплеск заболеваемости пневмонией. В частности, заболеваемость выросла в Ленинградской, Псковской, Вологодской, Костромской, Омской и Томской областях, в Камчатском и Алтайском краях, в Удмуртии и Коми.

В большинстве случаев фиксируют пневмонию инфекционного происхождения. Болеют как взрослые, так и дети, отмечает издание. Роспотребнадзор принимает меры для нераспространения инфекции в стране.

Ранее врач рассказала, для кого пневмония представляет наибольшую опасность.