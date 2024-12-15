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Лейтенант полиции сбил россиянку и решил сохранить это в тайне

Ростовский лейтенант полиции сбил девушку и попытался скрыть это

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Телеграм-канал «Че по Ростову?»

В Ростове-на-Дону лейтенант полиции на автомобиле наехал на девушку и попытался скрыть факт ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал » Че по Ростову?».

«По улице города Волос в Ростове-на-Дону инспектор ДПС Арслан Никитин сбил 24-летнюю девушку, двигаясь задним ходом на автомобиле Hyundai Accent. ДТП произошло еще вечером 24 ноября. Пострадавшая — Жанна Кулинцева — получила закрытую травму живота и тазобедренного сустава», — говорится в публикации.

Отмечается, что виновник ДТП не сообщил об инциденте руководству и не вызвал ГИБДД. Полицейский лишь вызвал пострадавшей скорую помощь. Известно, что сейчас Никитин уволен из полиции «по собственному желанию».

4 декабря сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске байкер угодил в растянутую между деревьями веревку. Он получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. По версии следователей, неизвестный начал растягивать веревки между деревьями, по предварительным данным, из-за шума байков.

Ранее в США полицейский врезался на мотоцикле в толпу.

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