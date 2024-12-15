Путин заявил, что власти займутся решением проблем военнослужащих

Президент России Владимир Путин во время общения с героями специальной военной операции, награжденными медалью «Золотая Звезда», заявил, что российские власти будут заниматься решением проблем военнослужащих, в том числе получивших ранения. Соответствующее видео в Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Куда ни приеду, ребята на колясках сидят, спрашиваю: «Есть вопросы?» — «Никак нет». Потом начинаешь выяснять, есть проблемы, немало. Позанимаемся!» - сказал Путин.

На этой неделе глава российского государства лично вручил Героям РФ медали «Золотая Звезда». Церемония прошла 9 декабря в Кремле.

До этого Путин заявил, что не должно быть значительной разницы в оплате труда военных и гражданских медицинских работников. Он объяснил, что военнослужащие имеют определенные обязательства по линии службы, что обуславливает их уровень заработной платы.

9 декабря Владимир Путин своим указом распространил решение о повышении до 4 млн рублей выплат участникам СВО, которые получили инвалидность из-за ранения, на силовиков.

Ранее Путин заявил о необходимости поддержки приезжающих с Украины людей в РФ.