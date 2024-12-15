Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что власти займутся решением проблем военнослужащих

Путин: власти будут решать проблемы военных, в том числе получивших ранения

close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время общения с героями специальной военной операции, награжденными медалью «Золотая Звезда», заявил, что российские власти будут заниматься решением проблем военнослужащих, в том числе получивших ранения. Соответствующее видео в Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Куда ни приеду, ребята на колясках сидят, спрашиваю: «Есть вопросы?» — «Никак нет». Потом начинаешь выяснять, есть проблемы, немало. Позанимаемся!» - сказал Путин.

На этой неделе глава российского государства лично вручил Героям РФ медали «Золотая Звезда». Церемония прошла 9 декабря в Кремле.

До этого Путин заявил, что не должно быть значительной разницы в оплате труда военных и гражданских медицинских работников. Он объяснил, что военнослужащие имеют определенные обязательства по линии службы, что обуславливает их уровень заработной платы.

9 декабря Владимир Путин своим указом распространил решение о повышении до 4 млн рублей выплат участникам СВО, которые получили инвалидность из-за ранения, на силовиков.

Ранее Путин заявил о необходимости поддержки приезжающих с Украины людей в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами