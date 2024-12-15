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Челябинская школьница отдала мошенникам деньги бабушки за игровую валюту

В Челябинской области школьница помогла мошенникам обокрасть бабушку

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Ilya Naymushin/Reuters

В Озерске мошенники убедили школьницу перевести им деньги бабушки под предлогом покупки игровой валюты. Об этом сообщает УМВД Челябинской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 71-летняя жительница Озерска, женщина сообщила, что с ее банковского счета пропали накопления. Выяснилось, что невольной помощницей мошенников, которые украли деньги пенсионерки, стала ее девятилетняя внучка.

Девочка хотела купить игровую валюту в одном из приложений, когда с ней связались неизвестные. Аферисты убедили ребенка совершить пять переводов со счета бабушки на указанные ими реквизиты, ребенок отправил преступникам около 60 тысяч рублей. После поступления денежных средств злоумышленник удалил диалог и больше на связь не выходил. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как аферистам удается обманывать сотни тысяч россиян под видом сотрудников силовых структур и в чем секрет их манипуляций, расскажет документальный фильм «На крючке». Проект доступен на платформе Okko.

Ранее пенсионер из Москвы лишился более 24 млн рублей после звонка «бывшего коллеги».

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