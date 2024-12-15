Попавшие в кураховский котел солдаты ВСУ смогут сохранить жизнь только сдавшись. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он отметил, что судьба украинских военных незавидна. По его словам, до полного окружения группа ВСУ не менее восьми раз запрашивала разрешение отступить, но командование им отказывало.

До этого ТАСС сообщал, что российские войска заблокировали в городе Курахово не менее 200 военнослужащих украинской армии. По словам источника, ВС РФ «перемалывают» украинскую группировку в этом районе боевых действий, не давая ей возможности выйти из населенного пункта.

Также Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенные пункты Веселый Гай и Пушкино, расположенные в Донецкой народной республике. По данным оборонного ведомства, село Веселый Гай было взято под контроль подразделениями «Южной» группировки войск. В ходе выполнения боевой задачи российские военнослужащие нанесли поражение двум механизированным и двум аэромобильным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригаде теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Дачное и Курахово.

Ранее в Белгородской области три населенных пункта подверглись атаке ВСУ.