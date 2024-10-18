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Семерых туристов из России заселили в один номер в турецком отеле и потребовали доплату

Россиян отказались заселять в пятизвездочный турецкий отель без доплаты

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Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

Пятизвездочный отель в Турции отказался предоставить туристам из России забронированные номера и заселил их в один. Об этом пишет TourDom.ru со ссылкой на турагента пострадавших.

Семеро друзей — три пары и одна девушка — забронировали стандартные номера в The Marilis Hill Resort Hotel Spa 5* в турецкой Аланье, однако по приезде отель селить их отказался из-за отсутствия свободных мест. По словам сотрудников, их номера были непригодны для проживания из-за прорыва труб, тем не менее туристам предложили доплатить и заселиться в аналогичные.

«Непонятно, за что нужна эта доплата. Замену на номера более высокой категории им никто не предлагал», – отметил турагент.

Отдыхающие отказались переплачивать и получили один номер на всех. Отель пообещал расселить постояльцев на следующий день, но утром у них вновь потребовали доплату и опять отказали в отдельных номерах. В итоге друзьям пришлось обратиться к туроператору, который подобрал альтернативный вариант размещения.

Туристы успели пообещать с соотечественниками, которые остались в первом отеле, те заявили, что им тоже сообщали о якобы произошедшем ЧП и предлагали доплатить. В самом отеле комментировать инцидент отказались.

Ранее турецкая авиакомпания отказала в перевозке кошки из-за отсутствия документов на русском.

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