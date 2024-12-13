В случае прекращения помощи Киеву со стороны США конфликт на Украине завершится к концу 2026 года. Такую оценку происходящих событий в стране дал экс-заместитель главы Пентагона Элейн Маккаскер на страницах журнала Foreign Affairs.

«Без поддержки США… к 2026 году Украина лишилась бы эффективной противовоздушной обороны, что позволило бы России постоянно наносить крупномасштабные удары по военной и гражданской инфраструктуре», — говорится в сообщении издания.

Вооруженные силы страны при таком развитии событий, скорее всего, развалятся к концу 2026 года, пишет журнал. Это, отмечается в статье, «позволит России захватить Киев».

Москва безоговорочно одержала бы победу, говорится в материале.

До этого обвиняемый в госизмене и находящийся в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский заявлял, что Украина уже проиграла в конфликте, Донбасс фактически потерян.

Ранее Скотт Риттер предсказал исход конфликта между Россией и Украиной.