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В США раскрыли, сколько продержится Украина без американской военной помощи

FA: без поддержки США Россия победит к концу 2026 года, а Украина потеряет Киев

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Tobias SCHWARZ/Reuters

В случае прекращения помощи Киеву со стороны США конфликт на Украине завершится к концу 2026 года. Такую оценку происходящих событий в стране дал экс-заместитель главы Пентагона Элейн Маккаскер на страницах журнала Foreign Affairs.

«Без поддержки США… к 2026 году Украина лишилась бы эффективной противовоздушной обороны, что позволило бы России постоянно наносить крупномасштабные удары по военной и гражданской инфраструктуре», — говорится в сообщении издания.

Вооруженные силы страны при таком развитии событий, скорее всего, развалятся к концу 2026 года, пишет журнал. Это, отмечается в статье, «позволит России захватить Киев».

Москва безоговорочно одержала бы победу, говорится в материале.

До этого обвиняемый в госизмене и находящийся в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский заявлял, что Украина уже проиграла в конфликте, Донбасс фактически потерян.

Ранее Скотт Риттер предсказал исход конфликта между Россией и Украиной.

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