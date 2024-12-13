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Студентка впервые попробовала наркотики и ослепла из-за галлюцинаций

Daily Mail: в CША отличница впервые попробовала наркотики и навсегда лишилась зрения

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В США студентка-отличница попробовала наркотики и лишилась зрения из-за галлюцинаций, пишет Daily Mail.

Кейли Маттарт рассказала, что в ее семье уже была проблема из-за употребления наркотиков, поэтому она старалась держаться в стороне от запрещенных веществ, зная, к каким последствиям они могут привести. Однако ее решение бросить учебу в 17 лет, чтобы начать работать, обернулось для нее печальными последствиями.

Находясь в окружении «дурной компании», она начала употреблять слишком большую дозу метамфетамина, что вызвало у нее галлюцинации. Находясь в этом состоянии, Кейли пришла к выводу, что должна выцарапать свои глаза, веря, что это спасет мир.

По свидетельству врачей, Кейли была экстренно доставлена в больницу, где врачи удалили остатки ее глаз, чтобы предотвратить инфекцию. Теперь, несмотря на слепоту, американка утверждает, что чувствует себя более счастливой, чем когда-либо прежде, и делится своей историей в надежде предостеречь молодежь от наркозависимости.

Ранее в США школьник ослеп, потому что питался исключительно фастфудом.

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