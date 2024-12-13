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Грузовик, задавивший главу департамента Минобрнауки, не имели права выпускать на линию

Главу департамента Минобрнауки Чурилова задавил грузовик, ехавший задним ходом

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Алексей Даничев/РИА Новости

Грузовик, наехавший в Москве на главу департамента Минобрнауки Олега Чурилова, двигался задним ходом. Об этом сообщают «Вести. Дежурная часть».

Машина выезжала задним ходом с «ВТБ арены». Водитель не заметил пешехода и сбил его. Пострадавшего Чурилова, который получил множественные переломы и ушиб легких, госпитализировали в Боткинскую больницу. Спасти его не удалось.

Грузовиком Mercedes-Benz управлял 32-летний водитель из Рязанской области. На компанию, которой принадлежит грузовик, составили протокол за выпуск на линию автомобиля, который не зарегистрирован в установленном порядке и не прошел техосмотр.

Мера пресечения в отношении водителя не избрана. Он заявил о большом сожалении в связи с произошедшим.

Наезд на директора департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки Олега Чурилова произошел поздно вечером 12 декабря.

Ранее в Коломне задержали двух мужчин, заложивших мину под машину замдиректора предприятия-разработчика «Искандера».

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