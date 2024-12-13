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На Алтае шестилетняя девочка провалилась в яму с горячей золой на территории детского сада

На Алтае наказали экс-директора школы за падение девочки в яму с горячей золой

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Телеграм-канал СУ СК России по Республике Алтай

В республике Алтай бывшего директора школы привлекли к уголовной ответственности за халатность после инцидента в детском саду Усть-Канского района, где пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Согласно материалам дела, с октября по ноябрь 2022 года обвиняемая, занимая должность руководителя образовательной организации в селе Мендур-Соккон, допустила хранение горячих золошлаковых отходов на необорудованной площадке у детского сада. У воспитанников групп был свободный доступ к яме с золой, в результате чего произошел несчастный случай: в нее упала шестилетняя девочка.

Ребенку диагностировали ожог второй степени правой и левой голени.

«Суд, с учетом собранных органом предварительного следствия доказательств, признал ее виновной и назначил наказание в виде 280 часов обязательных работ», — говорится в сообщении ведомства.

Также бывший директор школы должна выплатить несовершеннолетней потерпевшей компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Ранее в Амурской области мальчик провалился в яму и получил ожоги обеих ног.

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