На Украине у половины потребителей пропал свет

Половина потребителей электроэнергии на Украине осталась без света после массированного ракетного удара по объектам на территории страны. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал генеральный директор местной энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.

«Нет света у трех очередей из шести», — говорится в публикации.

В свою очередь, компания «Укрэнерго» в официальном Telegram-канале сообщила о введении дополнительных ограничений на потребление электроэнергии. Они будут действовать весь день, при этом с актуальным графиком отключений света жители тех или иных областей могут ознакомиться на сайтах местных компаний-поставщиков электроэнергии.

Утром 13 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил о начале массированного ракетного удара по объектам на территории Украины. По его словам, российские военные с 5:00 мск обстреливают украинские объекты критической инфраструктуры.

Журналисты издания «Страна.ua» рассказали, что взрывы произошли в как минимум четырех регионах. Речь идет о Киевской, Ивано-Франковской, Одесской и Хмельницкой областях.

Ранее в городе Одессе после взрывов прекратил работать электрический транспорт.