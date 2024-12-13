Болгария не будет ужесточать выдачу виз для россиян

Болгария не планирует ужесточать порядок выдачи виз для россиян в связи с присоединением к Шенгенской зоне. Об этом РИА Новости рассказал заведующий консульской службой посольства Болгарии в Москве Мирослав Комаров.

12 декабря Совет Евросоюза (ЕС) окончательно утвердил отмену контроля на внутренних сухопутных границах Шенгена с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года.

«Какой будет ситуация по отношению выдачи туристических виз во время активного сезона — с апреля по октябрь 2025 года, — еще рано прогнозировать», — отметил Комаров, комментируя возможное увеличение турпотока из РФ в связи с присоединением к Шенгену.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

9 декабря власти Австрии сняли вето на присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне. Вена с 2022 года блокировала полное вступление Румынии и Болгарии в Шенген из-за опасений по поводу нелегальной миграции.

Шенгенская зона объединяет пространство 29 государств Европы, которые отменили пограничный контроль между собой.

Ранее россиянам раскрыли, как избежать отказа в получении шенгена.