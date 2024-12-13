Врачи рассказали, когда нужно лечить хирургически ребенка с ожирением

Хирургические методы лечения ожирения у детей будут использоваться только в крайних случаях и при соблюдении ряда условий. Об этом сообщила пресс-служба НМИЦ эндокринологии Минздрава России, передает ТАСС.

«Проект стандарта по лечению ожирения содержит перечень возможных медицинских вмешательств, которые могут применяться при ожирении у детей», — говорится в публикации.

Как отметили в пресс-службе НМИЦ, проект стандарта приведен в соответствие с клиническими рекомендациями. Среди прочего, в них также указано, что хирургические методы лечения могут быть предложены подросткам, у которых диагностировано морбидное ожирение, и только при соблюдении целого ряда условий.

В НМИЦ уточнили, что среди условий, с которыми может быть предложено хирургическое вмешательство, указаны наличие тяжелых осложнений, связанных с ожирением, таких как диабет второго типа, а также тяжелое обструктивное апноэ во сне и тяжелая артериальная гипертензия.

Также учитываются факторы, такие как завершение или близкое к завершению физического развития и закрытие зон роста, психологический статус пациента. Кроме того, обратили внимание в ведомстве, необходима документально подтвержденная неэффективность консервативных методов лечения в течение года.

С 1 января 2025 года Минздрав РФ планирует изменить стандарт медицинской помощи детям с диагностированным ожирением, чтобы эффективнее решать эту проблему. В перечень услуг включат хирургические вмешательства, такие как продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка.

Ранее врач назвал важный недостаток операции на желудке у детей с ожирением.