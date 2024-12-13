Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи рассказали, когда нужно лечить хирургически ребенка с ожирением

НМИЦ: хирургически лечить ожирение у детей будут лишь в крайнем случае

close
Freepik.com

Хирургические методы лечения ожирения у детей будут использоваться только в крайних случаях и при соблюдении ряда условий. Об этом сообщила пресс-служба НМИЦ эндокринологии Минздрава России, передает ТАСС.

«Проект стандарта по лечению ожирения содержит перечень возможных медицинских вмешательств, которые могут применяться при ожирении у детей», — говорится в публикации.

Как отметили в пресс-службе НМИЦ, проект стандарта приведен в соответствие с клиническими рекомендациями. Среди прочего, в них также указано, что хирургические методы лечения могут быть предложены подросткам, у которых диагностировано морбидное ожирение, и только при соблюдении целого ряда условий.

В НМИЦ уточнили, что среди условий, с которыми может быть предложено хирургическое вмешательство, указаны наличие тяжелых осложнений, связанных с ожирением, таких как диабет второго типа, а также тяжелое обструктивное апноэ во сне и тяжелая артериальная гипертензия.

Также учитываются факторы, такие как завершение или близкое к завершению физического развития и закрытие зон роста, психологический статус пациента. Кроме того, обратили внимание в ведомстве, необходима документально подтвержденная неэффективность консервативных методов лечения в течение года.

С 1 января 2025 года Минздрав РФ планирует изменить стандарт медицинской помощи детям с диагностированным ожирением, чтобы эффективнее решать эту проблему. В перечень услуг включат хирургические вмешательства, такие как продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка.

Ранее врач назвал важный недостаток операции на желудке у детей с ожирением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами