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Зеленский прокомментировал масштабный удар России по энергетике Украины

Зеленский: РФ задействовала 93 ракеты и почте 200 дронов при ударе по Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В ходе нового удара по энергетической инфраструктуре Украины Россия задействовала 93 ракеты, а также почти 200 беспилотников. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря нашим F-16», — написал глава государства.

По словам Зеленского, в ходе удара якобы была применена одна северокорейская ракета. Президент Украины назвал произошедшее одним из самых масштабных ударов по энергетике страны.

Утром 13 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что на территории Украины начался массированный ракетный удар. По его информации, при обстреле было задействовано более 120 единиц боеприпасов.

На фоне ударов министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил западным странам о необходимости срочно поставить Киеву 20 систем противовоздушной обороны.

Ранее в одном из городов Украины после взрывов перестал работать электротранспорт.

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