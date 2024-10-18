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Врач рассказала, для кого пневмония представляет наибольшую опасность

Врач Агаева: пневмония наиболее опасна для людей старше 65 лет

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Depositphotos

Люди с высоким риском развития пневмококковых инфекций наиболее тяжело переносят пневмонию. Об этом в беседе с RT рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева.

По ее словам, к ним относятся люди старше 65 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями легких, сердца, сахарным диабетом и иммунодефицитными состояниями.

«Пневмония — группа воспалительных заболеваний легочной ткани инфекционной природы, как бактериальной, так и вирусной, грибковой, при которой отмечается нарушение работы дыхательной системы, повышение температуры, кашель, одышка», — уточнила эксперт.

По ее словам, людям с высоким риском развития недуга стоит пройти вакцинацию против пневмококковых инфекций и вируса гриппа. Кроме того, Агаева рекомендует им избегать скопления людей в период повышенной заболеваемости ОРВИ и обращаться к врачу при первых признаках заболевания.

18 октября сообщалось, что минимум в 16 регионах России зарегистрировали всплеск заболеваемости пневмонией. В частности, заболеваемость выросла в Ленинградской, Псковской, Вологодской, Костромской, Омской и Томской областях, в Камчатском и Алтайском краях, в Удмуртии и Коми.

Ранее ученые создали быстрый способ диагностики бронхита и пневмонии.

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