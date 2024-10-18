«Тихий разрушитель»: названа характерная черта остеопороза

Скрытое течение является одной из характерных черт остеопороза (хрупкость костей — «Газета.Ru»). Не зря его называют «тихим разрушителем» костной ткани. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-ревматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Надежда Коншу. По ее словам, люди могут не знать о наличии заболевания до тех пор, пока не произойдет перелом.

«Переломы могут возникнуть в любой кости, но чаще всего случаются в шейке бедра, позвоночнике и запястье. Кости, пораженные остеопорозом, могут стать настолько хрупкими, что переломы могут происходить спонтанно, в результате незначительных падений, которые обычно не приводят к перелому здоровой кости, или в результате обычных нагрузок», — отметила специалист.

Она добавила, что если у человека имеются подозрения на остеопороз или в семье были случаи данного заболевания (особенно переломы шейки бедра у родителей), следует обратиться к врачу для консультации.

Если остеопороз уже диагностирован, необходимо немедленно начинать его лечение. В настоящее время, по ее словам, существует множество лекарств с различным механизмом действия. Наиболее эффективный препарат может подобрать только врач. Важно следовать его рекомендациям и быть внимательным к здоровью, подчеркнула Коншу.

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