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В Киеве прошел митинг против утаивания информации о погибших бойцах ВСУ

Митинг против мобилизации в Киеве собрал 400 человек

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Alina Smutko/Reuters

Митинг против скрытия властями Украины информации о погибших бойцах вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедший 16 октября в Киеве, собрал 400 человек, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Dozor.

По данным украинских Telegram-каналов, на митинг пришло больше людей, чем в мае добровольцев в территориальные центры комплектования (ТЦК) в Киеве.

Люди, пришедшие на митинг, требовали от властей Украины раскрыть информацию о родственниках-солдатах, которые погибли и пропали без вести.

В Telegram-канале Dozor украинских мужчин призвали покидать военные части, чтобы спасти свои жизни.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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