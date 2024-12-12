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В Германии не исключили возобновления поставок российского газа

Политик ФРГ Нимайер: Меркель могла проверять мнение общества, говоря о газе РФ

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Fabrizio Bensch/Reuters

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, ранее говорившая о выгоде для Берлина поставок газа из России, таким способом могла проверить общественное мнение жителей страны по вопросу потенциального возобновления поставок. С такой оценкой заявления Меркель выступил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости.

«Это возможно [была проверка общественного мнения]», — подчеркнул он.

По мнению Нимайера, кандидат в канцлеры Германии от партии, к которой принадлежала Меркель, «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц является прагматичным политиком, и если он поймет, что общественность ФРГ выступает за возобновление газовых поставок из России, он может «поменять подход».

До этого Меркель заявила в эфире телеканала France 2, что поставки российского газа в Германию являются давней традицией и представляют выгоду для обеих сторон.

Меркель назвала условия, при которых Германия получала топливо по выгодной цене, «беспроигрышной ситуацией», которая «началась во времена холодной войны» и продолжилась в период ее пребывания у власти.

В конце ноября Меркель заявила, что не испытывает сожалений по поводу своего решения одобрить строительство газопровода «Северный поток — 2», несмотря на протесты США. По словам политика, она прислушивалась к предупреждениям Украины и США, но на момент согласования проекта никто не предлагал полностью прекратить экспорт российского газа. По ее словам, после смены администрации в США был достигнут компромисс с президентом Джо Байденом: газопровод будет использоваться только при условии, что энергоносители не станут инструментом давления.

Ранее мемуары Меркель назвали «пощечиной» для Украины.

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