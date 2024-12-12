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Рогов сообщил, что российские солдаты выбили ВСУ из села к северу от Курахово

Рогов: войска РФ выбили украинских солдат из Сонцовки к северу от Курахово

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Станислав Красильников/РИА Новости

Солдаты РФ вынудили подразделения украинской армии отступить из села Сонцовка, которое находится к северу от города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска выбили украинских боевиков из Сонцовки. Это событие знаковое еще и тем, что село является малой родиной великого русского композитора Сергея Прокофьева», — сообщил Рогов.

Он добавил, что в настоящее время подразделения Вооруженных сил России зачищают Сонцовку от остатков сил противника.

11 декабря Рогов заявлял, что командование ВСУ отдало приказ через подконтрольные СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в ДНР.

В тот же день подразделения российской армии подняли флаг РФ на элеваторе в Курахово, который является самым высоким зданием в городе.

Ранее украинский военный анонсировал бегство ВСУ из Курахово.

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