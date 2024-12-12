Депутаты внесли в ГД законопроект, позволяющий им снять с поста главу Банка России

Члены фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе со своим лидером Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, позволяющий им снять с поста главу Центробанка РФ. Соответствующий документ опубликован в базе ГД.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что депутаты считают главной задачей работы Центробанка рост валового внутреннего продукта (ВВП), реальной заработной платы и доходов населения, отмечается, что данные показатели влияют на социально-экономическое развитие страны.
Кроме того, законопроект предполагает введение персональной ответственности главы Центробанка и отстранение от должности в случае неисполнения своих обязанностей.
До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что высокая инфляция сродни температуре больного человека — на фоне такого состояния экономический рост не может быть устойчивым.
Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.