Депутаты внесли в ГД законопроект, позволяющий им снять с поста главу Банка России

Члены фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе со своим лидером Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, позволяющий им снять с поста главу Центробанка РФ. Соответствующий документ опубликован в базе ГД.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что депутаты считают главной задачей работы Центробанка рост валового внутреннего продукта (ВВП), реальной заработной платы и доходов населения, отмечается, что данные показатели влияют на социально-экономическое развитие страны.

Кроме того, законопроект предполагает введение персональной ответственности главы Центробанка и отстранение от должности в случае неисполнения своих обязанностей.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что высокая инфляция сродни температуре больного человека — на фоне такого состояния экономический рост не может быть устойчивым.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.