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Названо, на сколько вырос госдолг России в этом году

Госдолг России за девять месяцев вырос на 4,3% и составил 26,7 трлн рублей

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Российский государственный долг с января по сентябрь 2024 года вырос на 1,112 трлн рублей, или на 4,3%, составив на 1 октября 2024 года 26,707 трлн рублей, или 13,6% ВВП. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 9 месяцев 2024 года.

Объем внутреннего госдолга составил 21,761 трлн рублей, повысившись на 948,059 млрд рублей (4,6%). А внешний госдолг увеличился на 163,445 млрд рублей (3,4%), составив на 1 октября 2024 года 4,946 трлн рублей, отметили в Счетной палате.

В октябре РИА Новости на основе данных Центробанка пришли к выводу, согласно которому по результатам третьего квартала текущего года уровень внешнего долга России относительно валового внутреннего продукта снизился до рекордного минимума в 14,5%.

В последние годы внешний долг демонстрировал стабильное снижение. Если в 2020 году его уровень составлял 31%, то в 2022 году он значительно сократился до 16,8%. К концу прошлого года долговая нагрузка достигла 15,7%. После второго квартала 2023 года она немного уменьшилась и составила 14,9%.

Ранее в США сообщили об увеличении госдолга страны.

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