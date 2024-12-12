На Украине прокомментировали слова Орбана о перемирии на Рождество

Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин в своем аккаунте в соцсети X заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не обсуждал с Зеленским рождественское перемирие.

«Как всегда, Венгрия ничего не обсуждала с Украиной», — отметил Литвин.

11 декабря председательствующая в Евросоюзе Венгрия предложила Киеву заключить с Москвой рождественское перемирие и провести обмен пленными, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался, сообщил венгерский премьер. Украинская сторона в свою очередь заявила, что ничего не обсуждала с Будапештом.

Позже бывший советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин говорил, что президент Украины Владимир Зеленский не готов участвовать в инициативах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по переговорам с Россией.

Ранее Орбан написал, что Путин ждет новых переговоров с Киевом до конца года.