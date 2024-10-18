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В Сахалинской области завели уголовное дело после опрокидывания грузового судна

СК РФ: в Сахалинской области возбудили дело после ЧП с судном «Григорий Ловцов»

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Дальневосточная транспортная прокуратура

Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания грузового судна «Григорий Ловцов» в Сахалинской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В заявлении уточняется, что дело завели по ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.

Грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в порту Корсаково в Сахалинской области утром 18 октября. Всего на борту корабля находились семь человек, четверо из которых после происшествия пропали без вести.

Как сообщил Telegram-канал Mash, к текущему моменту спасателям удалось найти одного из исчезнувших членов экипажа. Мужчину обнаружили живым, при этом от медицинской помощи он отказался.

По предварительным данным, судно было перегружено. Из-за этого корабль накренился, что и привело к его опрокидыванию.

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