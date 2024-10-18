Глава СК рассказал подробности дела о покушении на писателя Прилепина

При расследовании уголовного дела о покушении на писателя Захара Прилепина была обнаружена неразорвавшаяся противотанковая мина. Об этом рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью газете «Комсомольская правда».

По его словам, место происшествия было изучено с помощью специальной криминалистической техники. Были найдены и изъяты вещественные доказательства, в том числе несработавшая мина.

Следствие установило, что исполнитель покушения Александр Пермяков, в 2015-м году участвовавший в боевых действиях против Украины, позже переметнулся и стал сотрудничать с украинскими спецслужбами. В 2022 году он получил задание ликвидировать Прилепина.

Пермяков приехал в Россию, через соцсети под вымышленным именем связался с сыном Прилепина и узнал маршрут его перемещения. Далее он установил взрывное устройство, которое активировал 6 мая 2023 года.

В результате взрыва Прилепин был тяжело ранен и долгое время провел в больнице. По словам писателя, у него диагностировали переломы ног, перелом грудины, перелом позвоночника, переломы ребер и обширную мозговую травму.

Пермякова задержали в день теракта. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины и должен был получить $20 тыс. Его осудили на пожизненный срок 30 сентября.

Ранее была установлена связь между покушениями на Прилепина и Татарского.