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Глава НАТО назвал число погибших или пострадавших в ходе конфликта на Украине

Рютте: более 1 млн человек погибли или пострадали в ходе украинского конфликта

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Global Look Press

В результате конфликта на Украине количество погибших или раненых превышает 1 миллион человек. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте, слова которого опубликованы на сайте военного объединения.

«Каждую неделю на Украине гибнут или получают ранения более 10 тысяч человек с обеих сторон. С февраля 2022 года число жертв превысило 1 миллион», — сказал он.

Рютте также отметил, что каждый день украинский конфликт приводит к все большим разрушениям и новым потерям.

3 декабря Владимир Зеленский заявил, что Украина с начала специальной военной операции потеряла в боях с Россией менее 80 тысяч военнослужащих.

В сентябре газета The Wall Street Journal писала, что во время сражений травмы различной степени тяжести получили порядка 400 тысяч военных ВСУ. При этом еще около 80 тысяч украинских бойцов спасти не удалось.

Ранее на Украине рассказали о чрезвычайно больших потерях ВСУ.

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