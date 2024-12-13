В Сирии приостановили действие конституции и парламента

Новые власти Сирии приняли решение остановить на три месяца действие конституции и работу парламента в стране. Об этом заявил представитель новых властей Убейда Арнаут, сообщает Al Arabiya.

«Этот переходный период продлится три месяца. Наша приоритетная задача — сохранить и защитить институты», — отметил он.

Арнаут уточнил, что будет создан специализированный комитет для изучения конституции и последующего внесения поправок. Кроме того, он подчеркнул, что все, кто совершил преступления против сирийского народа, «будут судимы в соответствии с законом».

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее в МИД РФ выразили готовность помочь россиянам, которые хотят уехать из Сирии.