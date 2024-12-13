Главный фигурант дела о поставке некачественных бронежилетов признал вину

Генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов признал свою вину и заключил сделку со следствием в рамках дела о некачественных бронежилетах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

3 декабря финансовый директор «Пикета» Виктория Антонова, которая проходит фигуранткой по данному делу, также начала сотрудничать со следствием.

Накануне другой обвиняемый по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов Вячеслав Портянников заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. 29 ноября Басманный суд Москвы отпустил Портянникова из СИЗО и отправил под домашний арест до 28 февраля 2025 года.

Главными обвиняемыми проходят Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Все трое арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты дела вину не признают. Гендиректор настаивает, что качество поставленной продукции его компании доказала экспертиза в одной из войсковых частей, которой достались бронежилеты.

Ранее сообщалось, что глава «Ленбытхима» похитил более 50 млн рублей на контрактах с Минобороны.