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Главный фигурант дела о поставке некачественных бронежилетов признал вину

РИА Новости: фигурант дела о бронежилетах для ВС РФ Есипов признал вину

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Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов признал свою вину и заключил сделку со следствием в рамках дела о некачественных бронежилетах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

3 декабря финансовый директор «Пикета» Виктория Антонова, которая проходит фигуранткой по данному делу, также начала сотрудничать со следствием.

Накануне другой обвиняемый по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов Вячеслав Портянников заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. 29 ноября Басманный суд Москвы отпустил Портянникова из СИЗО и отправил под домашний арест до 28 февраля 2025 года.

Главными обвиняемыми проходят Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Все трое арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты дела вину не признают. Гендиректор настаивает, что качество поставленной продукции его компании доказала экспертиза в одной из войсковых частей, которой достались бронежилеты.

Ранее сообщалось, что глава «Ленбытхима» похитил более 50 млн рублей на контрактах с Минобороны.

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