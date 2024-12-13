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Девять из десяти москвичей готовы переплатить за квартиру у метро

Почти половина россиян хотят жить в пределах 5 минут пешком до метро

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Depositphotos

Транспортная доступность остается одним из ключевых критериев при принятии решения о покупке или аренде жилья. Для 41% респондентов транспортная доступность — главный критерий выбора жилья, в то время как 40% отметили ее как важный, но не решающий фактор. 19% покупателей заявили, что этот аспект не имеет для них значения.

Это показало исследование, проведенное Группой Родина, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство опрошенных (43%) считает оптимальным расстояние до метро в пределах 5 минут пешком. Еще 32% готовы потратить на дорогу до метро до 10 минут, а 12% — до 15 минут пешком. Только 9% согласны добираться до станции метро на транспорте в течение 5 минут, и лишь 4% заявили, что близость станции не имеет значения.

Почти половина респондентов (47%) готова переплатить за квартиру ближе к метро, но не более 10% от стоимости объекта недвижимости. Еще 31% согласны увеличить бюджет на покупку на 20%, а 14% — на 30%. Только 8% покупателей не готовы переплачивать за транспортную доступность.

Среди других важных аспектов транспортной инфраструктуры (вопрос предусматривал несколько вариантов ответа) респонденты выделили возможность добираться до работы без пересадок (83%). На втором месте по значимости (61%) — наличие поблизости автобусных и трамвайных остановок. В тройке (48%) также возможность удобного выезда на магистрали. Меньшая часть опрошенных обращает внимание на близость велодорожек и парковок для самокатов (34%).

При выборе между транспортной доступностью и другими характеристиками жилья мнения разделились: 56% покупателей предпочли бы большую площадь квартиры, пусть и вдали от метро, тогда как 44% готовы пожертвовать площадью ради удобного расположения.

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